Kate Middleton veut serrer la main à une élève, mais la petite fille avait une autre idée en tête (Vidéo)

Il y a certaines vidéos qui donnent le sourire et font très plaisir à voir. Celle de la visite de la duchesse de Cambridge dans une école du sud-ouest de Londres ce mercredi en fait partie.

Après une visite au Great Ormond Street Hospital, un hôpital de Londres spécialisé dans les traitements pour les enfants, Kate Middleton s’est rendue ce mercredi après-midi à la Bond Primary School, un établissement au sud-ouest de Londres.

Dans cette école, les élèves reçoivent des cours de tennis gratuits afin qu’ils puissent tous avoir accès à des activités extrascolaires. Et après avoir échangé quelques paroles et quelques balles (d’où sa tenue de sport) avec les nombreuses personnes présentes, la duchesse de Cambridge a salué quelques élèves avant son départ.

Mais alors qu’elle avait déjà l’honneur de serrer la main de la Princesse, une petite fille, première de la fille, avait visiblement une autre idée en tête et a décidé d’aller plus loin. Plutôt que de juste lui serrer, elle a décidé de lui tomber dans ses bras et de lui faire un gros câlin. Une initiative qui a inspiré ses camarades puisque la charmante Kate a eu droit à des dizaines de câlins dans la foulée.