Pyongyang prépare un défilé militaire pour la veille des JO

Pyongyang a inquiété la communauté internationale en 2017 en multipliant les tirs de missiles et en menant un sixième essai nucléaire présenté comme celui d’une bombe à hydrogène. Mais le Nord vient d’accepter de participer aux JO de Pyeongchang qui s’ouvrent le 9 février et de défiler au côté du Sud lors de la cérémonie d’ouverture.

La Corée du Nord, qui célèbre souvent par des parades militaires toutes sortes de dates anniversaire, prévoit de marquer le 8 février la naissance de son armée il y a 70 ans par un tel défilé, a rapporté l’agence Yonhap. Environ 12.000 soldats, accompagnés de pièces d’artillerie et d’armements divers, participeront à la parade près de Pyongyang, ajoute l’agence, qui cite une source gouvernementale sud-coréenne non identifiée.

«Nous pensons que le Nord tiendra une parade militaire le 8 février pour marquer l’anniversaire de la naissance de son armée régulière», a dit cette source.

Un porte-parole a déclaré le ministère sud-coréen de la Défense se refusait à commenter «les questions de renseignement militaire».

Dates variables

Les anniversaires célébrés par la Corée du Nord varient d’année en année. Le 15 avril 2017, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un avait présidé à une démonstration spectaculaire des armements de son pays, y compris ce qui ressemblait à un missile balistique intercontinental (ICBM), pour célébrer le 105ème anniversaire de la naissance de son père fondateur.

M. Kim avait évoqué un projet de célébration du 70ème anniversaire de l’armée cette année dans son discours du Nouvel An, appelant les soldats «à organiser des exercices de combats comme de vraies batailles». Il avait également profité de ce discours pour tendre la main à Séoul et proposer de participer aux JO. Séoul et Pyongyang ont rétabli leur téléphone rouge après deux ans de silence, décidant aussi de présenter aux JO une équipe conjointe de hockeyeuses sur glace.