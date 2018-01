Maison de l'horreur en Californie: les photos à l'intérieur de l'ancienne demeure des Turpin laissaient craindre le pire

Ce sont les nouveaux propriétaires de l’ancienne maison des Turpin, à Fort Worth, au Texas, qui ont partagé les photos de l’état dans lequel se trouvait la demeure au moment où ils l’avaient achetée il y a quelques années.

Selon le journaliste de CBS qui a eu les photos, certaines portes étaient barricadées, d’autres pleines d’égratignures. Il y avait des traces de matières fécales au sol et même des cordes attachées à certains lits. Les acheteurs à l’époque ne s’étaient pas trop posés de questions et pensaient que ces dégâts avaient été causés par les animaux de compagnie du couple.

David and Louise Turpin used to live in Fort Worth. Moved out after foreclosure. Current owners still keep pics of what it looked like inside pic.twitter.com/E56stUObZP

This yellowed polaroid came from the house where the #Turpin family last lived in TX. Appears to be something tied to one of the bed frames pic.twitter.com/Iau3Lsyc39