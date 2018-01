David Goffin, éliminé au deuxième tour de l'Open d'Australie: «Je ne sais pas ce qui s'est passé...»

Que s’est-il passé avec David Goffin (ATP 7), jeudi au Melbourne Park ? À quoi peut-on imputer cette élimination, plutôt surprenante au vu des derniers mois, au deuxième tour à l’Australian Open à la suite d’une défaite contre le Français Julien Benneteau, 59e mondial (1-6, 7-6 (7/5), 6-1, 7-6 (7/4) ? C’est la question qui était sur toutes les lèvres. La réponse ?

« Je ne sais pas. On peut essayer de trouver plein d’explications, mais cela ne sert à rien de chercher exactement ce qui s’est passé », expliqua le N.1 belge. « Je ne pense en tout cas pas avoir abordé ce Grand Chelem d’une mauvaise manière. Je n’ai tout simplement pas réussi à développer de beau tennis aujourd’hui. Ce sont des choses qui arrivent. Désormais, c’est la suite qui va être le plus important. »

Le Liégeois a en tout cas exclu la chaleur, malgré les problèmes qu’il a rencontrés dans le passé, notamment à l’US Open en 2015, avec un abandon contre l’Espagnol Roberto Bautista Agut au troisième tour.

« C’est clair que quand il fait si chaud, cela ramollit les organismes. Quand on sort, on est un peu K.O.», expliqua-t-il. « Sachant qu’on va jouer au meilleur des cinq sets, on n’ose pas trop se livrer. On est également moins dynamique et on se retrouve embarqué dans des filières où on est moins performant. À l’US Open, j’étais vraiment mal, mais ici même par 39 degrés, j’ai tenu. Et s’il y avait eu un cinquième set, je ne pense pas que j’aurais craqué physiquement. C’était plus mon tennis. Maintenant, il y aura d’autres tournois. J’espère évacuer rapidement cette défaite », a-t-il conclu.