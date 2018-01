Ce mardi matin, un couple de Falls, dans l’Idaho, aux États-Unis, a décidé d’inspecter de plus près le garage de leur maison après avoir entendu des bruits suspects. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas été déçus…

C’est dans la nuit de lundi à mardi que Brittany Bush et son compagnon ont été alertés par un bruit sourd venant de leur garage. Ils ont d’abord cru qu’il s’agissait d’un cambrioleur, mais sont finalement remontés rassurés après avoir inspecté les lieux.

C’est finalement le lendemain que le couple allait comprendre ce qui avait provoqué le bruit en question. « En ouvrant la porte du garage, j’ai pris appui sur mon pied droit. Mais il s’est enfoncé. Puis j’ai regardé en bas, et j’ai vu que tout le sol était en train de s’effondrer », a expliqué Brittany à East Idaho News.

Très vite, le couple a compris que ce trou n’était pas un trou comme les autres. Sous le garage de leur maison se trouvait en réalité une pièce cachée dont ils ignoraient l’existence. En y pénétrant, ils ont, jusqu’à présent, retrouvé des étagères avec des jouets, un sac à main, des épingles à cheveux et une vieille lettre. « Cette chambre n’apparaît pas dans les données de la ville. La maison a été construite dans les années 50. Dans les années 70, elle a été rénovée et un étage a été ajouté », explique Brittany. Mais pas de trace de cette fameuse chambre...

L’assureur du couple a dit être surpris que le sol ne soit pas effondré plus tôt, car il n’y avait que 5 centimètres de ciment. Et il n’exclut pas l’existence… d’une deuxième pièce cachée. « Ils ont même dit qu’on ne doit pas paniquer si on y trouve un corps », a conclu Brittany.