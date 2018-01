Ce jeudi matin, aux alentours de 7h, pompiers de La Louvière et police de la Haute Senne ont été appelés aux abords du canal, près de l’ascenseur n°4. Les membres du service incendie de La Louvière se sont déplacés avec une équipe de plongeurs. Et pour cause...Une cabine de camion se trouvait dans l’eau. Celle-ci est tombée à hauteur du pont situé après la place Hardat en direction de la gare. Les barrières y, ont, du coup, été fortement endommagées. La police de la Haute Senne ne souhaite pas en dire plus pour le moment si ce n’est qu’un mort est à déplorer.