Plus de 60.000 euros ont été récoltés pour venir en aide à Wang et sa famille: mais ils ne toucheront réellement "que" 1.000 euros

En effet, selon Metro.co, plus de 60.000 euros ont été récoltés pour venir en aide à Wang et sa famille. Ce jeune garçon avait fait le buzz la semaine dernière car une photo de lui avec les cheveux gelés était apparue sur la toile. Le jeune garçon de 9 ans venait de marcher plusieurs kilomètres dans le froid glacial pour aller à l’école.

Le sort du garçonnet avait ému la toile et, depuis, des milliers d’internautes s’étaient mobilisés. Mais sur les 63.700 euros récoltés, seuls 1.000 iront directement à la famille de Wang. C’est une somme importante pour cette famille très pauvre, mais les critiques sont néanmoins nombreuses, car l’argent versé par les internautes était directement destiné à Wang et ses proches. La fondation qui a lancé la récolte préfère reverser l’argent restant aux familles des autres enfants qui sont dans une situation similaire.

En Chine, l’écart entre les classes les plus pauvres et les plus riches ne cesse de croitre. Plus de 40 millions de Chinois vivent encore sous le seuil de pauvreté, soit 293 euros par an.