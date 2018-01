Tempête: déjà 5.000 appels au numéro d'urgence 1722 depuis jeudi matin

Après l’annonce du niveau d’alerte orange par l’Institut royal météorologique (IRM), le SPF Intérieur a décidé d’activer le numéro 1722 et de l’étendre aux appels aux pompiers non urgents. «Entre 7h00 et 11h00 jeudi, 5.000 appels ont déjà été reçus au 1722», déclare Erwin Hertens, directeur du 112. Le délai d’attente au numéro 1722 peut être de plusieurs minutes en raison du nombre élevé d’appels.

Le 1722 a pour objectif de désengorger les centres d’appel urgents 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est en danger. «Durant des tempêtes et des inondations, les centres d’appels urgents doivent en effet traiter jusqu’à cinq fois plus d’appels que d’habitude», indique Thomas Biebauw du 112.