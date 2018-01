Deux hélicoptères NH90 à nouveau bientôt disponibles pour le sauvetage en mer

Belga

La 40ème escadrille de Coxyde, spécialisée dans les missions de recherche et de sauvetage en mer, devrait récupérer vers la mi-février un de ses quatre hélicoptères NH90 Caïman actuellement indisponible pour cause d’entretien et un autre appareil devrait le rejoindre en mars, après une mise à niveau par le constructeur, a-t-on appris jeudi de sources concordantes.