Scandale dans une école de Malines: un prof de gym met la main aux fesses d'une élève pendant une partie de ping-pong, des étudiants boycottent son cours

Un incident, révélé par nos confrères de Het Laatste Nieuws, crée la polémique en Flandres. La scène se déroule dans l’école secondaire Bimsem, à Malines. Un professeur d’éducation physique y est accusé d’avoir donné une tape sur les fesses d’une élève qui jouait au ping-pong. Après ce comportement déplacé, un certain nombre d’étudiants ne veulent plus assister au cours de gym, alors que le directeur de l’établissement a minimisé les faits.

L’incident, révélé par HLN, crée l’émoi. Alors qu’elle ramassait une balle dans le filet pendant une partie de tennis de table, une jeune étudiante a été surprise par son professeur de gym qui lui a tapoté les fesses.

Elle a ensuite été se plaindre de ce comportement à la direction de l’établissement, qui a essayé de relativiser les faits, déclarant que l’école n’avait jamais eu à se plaindre de ce professeur. « Il travaille ici depuis des années et on ne lui a jamais rien reproché. Je ne pense pas que qu’une sanction disciplinaire ou une suspension soit nécessaire dans ce cas-ci. L’enseignant s’est immédiatement excusé auprès de l’étudiante et auprès du reste de la classe, et il a admis qu’il avait eu tort de faire ce geste », ainsi déclaré Rob Van der Beek, le directeur de l’établissement.

« Il n’a pas commis un délit punissable comme un viol »

Des explications et des excuses qui ne convainquent pas les élèves et la jeune fille victime de son professeur. Car cette dernière, comme plusieurs de ses camarades en signe de solidarité, ne veut plus assister à ce cours. « Je comprends sa réaction et pour le moment elle n’est pas obligée d’y aller », explique encore le directeur. « L’objectif est tout de même d’arrondir les angles. J’ai dit en effet aux élèves qu’il n’avait pas commis un délit punissable comme un viol »

Une déclaration qui a choqué l’ensemble des élèves de l’école. « Je n’ai jamais voulu minimiser les faits, je n’aurais pas dû utiliser l’exemple du viol » a tenté de justifier le directeur.

Une discussion a eu lieu ce mercredi pour tenter de régler la situation. Et si la plupart des élèves ont fini par accepter les excuses du professeur, quatre jeunes filles refusent toujours d’assister au cours de gym.