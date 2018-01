Grippe: les Wallons prennent des risques

Les épidémies de grippe saisonnière surviennent chaque année en Belgique. Celles-ci sont souvent considérées comme bénignes mais elles peuvent entraîner des complications graves, voire des décès, chez les personnes fragiles, notamment chez les plus de 65 ans. Or, on constate que le taux de vaccination a diminué au sud du pays…

Les plus de 65 ans sont fortement exposés aux risques de la grippe. C’est pourquoi l’OMS recommande la vaccination. Si elle est recommandée pour certains groupes à risque, tels que les personnes de 65 ans et plus, il s’agit également d’augmenter le taux de vaccination chez les personnes vivant sous le même toit et les personnes du secteur de la santé.

Dans ce contexte, l’Union Nationale des Mutualités Socialistes a réalisé une étude sur les habitudes de vaccination des 65 ans et plus. « Cette étude a pour objectif de déterminer les facteurs influençant le taux de vaccination chez les 65 ans et plus afin de pouvoir mener des actions plus précises et ainsi se rapprocher des recommandations de l’OMS », explique Noémie Placet, Data Analyst à la Direction Etudes de l’Union Nationale des Mutualités Socialistes.

Clivage régional

Pour cela, ils se sont appuyés sur les données de facturation des vaccins remboursés, délivrés en officine publique aux affiliés des Mutualités Socialistes-Solidaris pour l’hiver 2015-2016. Notons que les personnes âgées en maisons de repos n’ont pas été intégrées dans cette analyse.

Premier constat, il y a une diminution du pourcentage d’affiliés de 65 ans et plus vaccinés contre la grippe saisonnière au fil des années. S’il était stable entre 2005 et 2009 (environ 60 %), il diminue à partir de 2010 pour atteindre 54,1 % pour l’hiver 2015-2016. Une légère hausse est cependant visible pour l’hiver 2009- 2010 (62,73 %).

Sur le terrain, le taux de vaccination est plus important en Flandre (60,09 % en 2015-2016) qu’en Wallonie (48,99 %) et à Bruxelles (45,7 %). On observe aussi une plus grande stabilité du taux de vaccination en Flandre, par rapport aux deux autres régions.

Dans 25 % des communes, à peine une personne âgée sur deux est vaccinée contre la grippe. On constate un certain clivage régional : la Flandre possède un taux de vaccination moyen supérieur à la Wallonie. Cependant, seule la commune flamande de Lint atteint le taux de 75 % de vaccination comme recommandé par l’OMS.

Influence de l’âge

Le taux de vaccination des 65 ans et + dans les communes wallonnes oscille entre 19 % et 65 %. C’est dans l’est de la Wallonie, le sud du Luxembourg, et la partie frontalière du Hainaut que l’on observe les taux de vaccination les plus bas.

« L’âge influence fortement le taux de vaccination alors que le sexe n’a que très peu d’influence. En effet, le taux de vaccination chez les personnes âgées de 75-95 ans est supérieur (64,61 %) au taux de vaccination chez les « jeunes seniors », à savoir les personnes entre 65 et 74 ans (46,21 %). Les « vieux seniors » semblent donc plus sensibilisés à l’intérêt de la vaccination », ajoute Noémie Placet.

Le statut socio-économique, étudié ici via le statut BIM (Bénéficiaires de l’Intervention Majorée) n’a que très peu d’influence sur le fait d’être vacciné ou non.

Les personnes ayant ouvert un dossier médical glocal (DMG) (59,73 %) ont été davantage vaccinées que ceux sans DMG (29,42 %). Cependant, ce lien pourrait aussi refléter en partie un effet régional puisque 90 % des 65 ans et plus en Flandre possèdent un DMG alors qu’ils sont 68 % à Bruxelles et 75 % en Wallonie.

Malades chroniques

« On observe également un lien entre le fait d’avoir le statut de malade chronique et un meilleur taux de vaccination (un taux de 70,54 % pour les 65 ans et plus avec le statut de malade chronique contre 47,07 % pour les 65 ans et plus qui n’ont pas ce statut) », précise encore la Data Analyst. Enfin, une faible corrélation positive peut être notée entre le fait d’avoir été hospitalisé au moins une fois dans l’année 2015 et d’être vacciné contre la grippe saisonnière. Ces deux derniers indicateurs confirment que les personnes âgées plus fragilisées sur le plan de la santé sont aussi davantage vaccinées contre la grippe.

Enfin, du côté des médecins, seuls 10 % d’entre eux atteignent le taux recommandé par l’OMS de 75 % alors que 10 % ne dépassent pas 38 % et les écarts entre médecins sont moins importants en Flandre qu’en Wallonie et surtout à Bruxelles. « Solidaris aimerait étudier davantage ce point. Il serait, par exemple, intéressant de connaître le pourcentage de patients qui refusent de se faire vacciner, de déterminer leur profil et de comprendre pourquoi ils ne souhaitent pas se faire vacciner », conclut Noémie Placet. -