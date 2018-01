Il y a un an, Camila gagnait son combat contre le cancer: ce lundi, elle a perdu la vie dans un terrible accident

Après avoir vaincu le cancer il y a à peine un an, Camila, une fillette de 5 ans, a perdu la vie, à Toronto, au Canada. Elle a été écrasée par une voiture sans conducteur. « C’était une fille spéciale », a expliqué son père, également impliqué dans l’incident.

Camila, 5 ans, et son père, venaient de quitter l’école ce lundi lorsqu’un SUV sans conducteur est arrivé en leur direction. Ils n’ont pas eu le temps de voir le véhicule et ont été heurtés. Ils se sont retrouvés coincés entre la voiture sans conducteur et une autre qui était stationnée.

La fillette a été gravement blessée et est finalement décédée à l’hôpital. Une hémoragie interne lui aurait été fatale, selon le Nieuwsblad. Le père, également blessé, s’en est sorti.

Le décès de la fillette est d’autant plus cruel que Camila avait vaincu le cancer. Alors qu’elle était âgée de deux ans à peine, les médecins lui avaient diagnostiqué une tumeur. Après plusieurs opérations et d’interminables séances de chemiotherapie, Camila s’en était sortie. C’était il y a à peine un an…

« C’était une fille spéciale », a raconté son père suite au drame. « C’était une battante, très gentille. Ma tête est remplie de souvenirs ».