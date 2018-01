Jurbise: des faux agents sévissent encore

Des faux agents des eaux et de la police qui viennent frapper à votre porte pour vous extorquer des biens. Les vols par ruse continuent dans notre région, « soyez prudents ! », avertit la police de Sylle et Dendre.

Deux vols par ruse viennent d’être commis à Jurbise et à Brugelette, et ce ne sont pas les premiers dans notre région. Le scénario imaginé par les malfrats est simple : un faux agent de la Société Wallonne des Eaux (SWDE) frappe à la porte de la future victime. Pendant ce temps-là, un faux policier arrive et trompe des personnes âgées, souvent isolées, afin de leur dérober de l’argent et des bijoux.

La police Sylle et Dendre a voulu prodiguer quelques conseils pour éviter ce genre de mésaventure. Soyez prudents !