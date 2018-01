Enzo, 2 ans, a été ébouillanté: sa mère nie et va jusqu'à accuser son autre fils

Rédaction en ligne

Le 5 février 2014, c’est un gamin dans un état second qui est amené aux urgences de l’IMTR. À Enzo, 2 ans, est brûlé au second degré sur 20 % du corps. Des brûlures profondes… et qui remontaient, dira le médecin légiste, à une dizaine de jours. Dix jours de souffrance insoutenable : le pronostic vital du garçonnet est engagé.