Parti consommer de la cocaïne à Liège avec un ami, Frédéric se retrouve séquestré, volé et molesté pendant 6 jours: «Personne ne voulait croire à l'enlèvement», nous dit son père!

Rédaction en ligne

Yves, un Manhaytois de 29 ans ainsi que Cédric et Denis, deux Liégeois nés en 1978 et 1994, ont comparu devant la chambre du conseil de Liège, ce mercredi, qui devait statuer sur leur détention. Ils sont inculpés pour des faits de séquestration, coups, extorsion et traitements dégradants sur Frédéric, un habitant de Houffalize âgé de 33 ans. Récit improbable…