Belga

En raison des conditions météorologiques, la Cellule d’action routière (CAR) a décidé de déclencher la phase de pré-alerte routière en Wallonie. Des chutes de neige sont prévues dans la nuit de jeudi à vendredi dans les provinces de Luxembourg et de Liège. Une accumulation de 5 cm, voire plus localement, est possible dans les Ardennes.