Intempéries: toujours pas de Thalys mais bien des trains intérieurs vers les Pays-Bas

Les trains L qui circulent vers les Pays-Bas en passant par Essen et Rosendael ainsi que les trains Benelux (Bruxelles-Amsterdam) ont repris du service depuis 16h45 jeudi, après une interruption de trafic à la suite des intempéries, indique un porte-parole d’Infrabel.

En revanche, plus aucun Thalys à destination ou en provenance de l’Allemagne et des Pays-Bas ne roulera encore jeudi en raison des fortes intempéries, indiquait plus tôt Thalys