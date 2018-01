Un automobiliste a été victime d’une tentative d’extorsion alors qu’ils pensaient aider des personnes en panne d’essence sur l’E42 à auteur de la sortie Bruxelles/Nivelles, direction Bruxelles mercredi dans l’après-midi. « Ils font semblant d’être en manque d’essence et essaient par tous les moyens de vous faire retirer de l’argent », témoigne-t-il sur les réseaux sociaux. « Ils ont refusé mon aide qui était de les déposer à la station la plus proche et puis d’un coup par hasard, la voiture démarre et n’est plus en panne d’essence. »

> Plusieurs automobilistes expliquent les méthodes utilisées par ces arnaqueurs, utilisées ces derniers jours.

> La police de la route livre ses conseils pour éviter tout risque d’escroquerie : les voici .