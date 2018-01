Les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux, chez les fans de Johnny Hallyday mais aussi dans des groupes spécialisés et parmi les anciens musiciens du chanteur. Yves Sanna, l’ancien batteur du rockeur, est décédé en début de semaine, un peu plus d’un mois après la mort de Johnny.

Durant sa carrière, Yves Sanna a accompagné de nombreux artistes. Évidemment Johnny Hallyday, sur de nombreux concerts entre 1985 et 1993 (ainsi que sur les tournées des Vieilles Canailles), mais aussi Jacques Dutronc, Mylène Farmer, Alain Chamfort, ou encore Louis Chedid.

Plusieurs musiciens, qui ont accompagné ou non Johnny Hallyday, lui ont rendu hommage sur Facebook.

Sur cette vidéo, tournée à Bercy en 1990, on peut voir un solo du batteur, avant d’être présenté au public par Johnny.

Le chanteur Phil Barney, connu pour son hit « Un enfant de toi », a lui aussi rendu un hommage sur sa page Facebook au musicien qui l’a souvent accompagné sur scène.

« Mon vieil ami Yves Sanna, très grand batteur qui m’a accompagné sur scène et qui a joué sur un grand nombre de mes chansons vient de s’éteindre après avoir longtemps lutté contre la maladie. J’avais une grande admiration pour le musicien et du respect et de l’affection pour l’homme. Je pense à ses proches et je suis très triste ce soir. Bon voyage mon Yves. »