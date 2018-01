Des audiences en forte baisse, The Voice en difficulté: la faute du Jury?

The Voice ne vit pas sa saison la plus facile, loin de là. L’an passé, BigFlo et Oli étaient là pour dynamiter le jury. Ils ne faisaient pas qu’amuser la galerie avec leurs blagues, ils mettaient aussi en évidence les autres coachs… Le banc des fauteuils qui se retournent est beaucoup plus terne cette année.

