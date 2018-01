Disparition de la petite Maëlys: le touchant message de la tante de la fillette sur Facebook

Séverine, la tante de Maëlys, a publié un touchant message où elle exprime sa souffrance. La fillette de 9 ans a disparu lors d’une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin (France), durant la nuit de 26 au 27 août dernier.

« Petite princesse, si tu savais comme c’est difficile sans toi 20 semaines en enfer. Et ça continue… Combien de temps encore avant que tu sois de retour parmi nous ? »

« C’est pour quand la vérité ? »

« Notre patience à ses limites et là nous les avons atteintes ! Les seuls à nous aider sont de parfaits inconnus. Si tu voyais ma Louloute tout ce que font ces inconnus, pour toi, pour nous, tu serais comme une dingue ! Des dizaines de nounours en tout genre, des fleurs, des dessins, des petits mots, déposés au quotidien, des milliers d’affiches placardées partout, des autocollants collés sur les voitures, les camions, des centaines de kilomètres parcourus pour te chercher. De quoi réchauffer nos cœurs et se sentir moins seuls… »

« J’irai même en prison ! »

« Et toi Maëlys, petite fille de 9 ans, n’as-tu pas de droits ? La France n’a-t-elle pas l’obligation de protéger ces petits citoyens, de faire en sorte qu’ils puissent grandir sereinement dans leur pays ? En tout cas nous, tes parents, ta sœur, tes proches, tes amis, on se battra pour toi, pour te retrouver, pour la vérité et s’il le faut on retournera la terre entière pour que plus jamais on puisse s’en prendre à un enfant, que plus jamais des familles vivent l’horreur au quotidien que nous vivons, que plus personne ne subisse cette (in)justice que l’on nous inflige depuis bientôt 5 mois ! Ne t’inquiète pas mon petit cœur, on ne t’abandonnera jamais ! Je ferai tout pour que tu reviennes auprès de papa et maman et de ta sœur… Je donnerai ma vie s’il le faut ! J’irai même en prison ! Visiblement on n’y est pas si mal… Je t’aime de tout mon cœur petite Louloute ».