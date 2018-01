Une dame se trouvait seule dans son domicile quand un homme est venu sonner à sa porte. Il s’est présenté comme un employé de la société des eaux et a évoqué des dégâts opérés sur le réseau suite aux récentes intempéries pour entrer dans la maison.

Quelques minutes plus tard, quatre autres hommes se sont cette fois présentés à ladite porte, s’identifiant comme des policiers venus « sauver » l’occupante de l’homme qu’elle avait fait rentrer chez lui et qui n’est autre qu’un voleur. En réalité… les cinq hommes sont bien entendus tous complices de cette manipulation. « Il semblerait que les 4 personnes se soient dits policiers en civil et n’ont pas présenté de plaque, qu’ils auraient montré une série d’objets que le premier homme comptait voler », a expliqué la zone de police Hesbaye-Ouest. « Ce qu’il s’est sans doute passé en réalité, c’est que les individus en question ont fouillé la maison et son étage pendant que le premier occupait la dame en bas. Mais au final, ils ont tous quitté les lieux en emportant des bijoux et de l’argent liquide, après avoir simulé une arrestation. »

La Wasseigeoise s’est finalement vite aperçue qu’elle s’était bien fait avoir et a appelé son mari, qui a directement prévenu la police. Au-delà du vol, elle n’a subi aucune menace ni aucune violence.