Donner son accord via son smartphone avant de faire l'amour: les applications à la mode qui débarquent en Belgique!

« Les applications de consentement sexuel ont toujours été utilisées aux États-Unis. Certaines le sont depuis plus de cinq ans. Alors, pourquoi pas nous ? », s’étonne un étudiant de Louvain-la-Neuve. « À l’heure des #balancetonporc sur Twitter et Facebook, il faut se mettre à l’abri. Qui me dit qu’une relation d’une soirée ne va pas me salir sur les réseaux sociaux sans raison précise ? Maintenant, tout peut se retourner contre nous… Même un petit baiser sans aucune arrière-pensée ! La méfiance est devenue générale. »

> Cet étudiant nous explique le système : quels sont les points positifs, pourquoi sont-elles importantes…

> Concrètement, comment ça marche : ce que demandent ces applis

> Des dizaines d’applications existent, elles sont indispensables aux États-Unis.