Willy Borsus (MR) aimerait bien poursuivre avec le cdH après le scrutin de 2019

«Je respecterai très scrupuleusement les règles adoptées au niveau wallon. On a décidé de respecter la statut de bourgmestre empêché. Je propose d’être candidat et, si je reste ministre-président wallon, je resterai empêché. La législature se termine en 2019. Personne ne sait quelles seront les responsabilités des uns et des autres.»

Au niveau de la Région wallonne, Willy Borsus se verrait bien rempiler avec le cdH après le scrutin de 2019. «Ma préférence est tout à fait celle-là quand je vois le travail accompli avec eux (ndlr: les ministres cdH) en cinq mois. Autant de décisions en aussi peu de temps, c’est du jamais vu! Le climat est bon et le travail est intense. Si les chiffres le permettent, c’est un travail avec cet équipage que je souhaite», a souligné le chef de file libéral du gouvernement wallon.