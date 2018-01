L'Agence nucléaire n'a plus son certificat ISO: pour Jean-Marc Nollet, «elle a eu peur de ne plus obtenir sa certification»

Le certificat ISO 9001 est une norme mondialement reconnue. Décerné de façon totalement indépendante, il s’adresse aux organisations (sociétés, administrations…) qui entendent prouver que leur management répond à toutes les normes de qualité requises et ne cessent de s’améliorer. Bref, que ces « boîtes » sont bien gérées.

Actuellement, plus d’un million d’entreprises et organismes en bénéficient, dans plus de 170 pays. En avril 2007, la Chambre avait demandé à l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) de passer ces tests. Ce fut fait dès 2008. Mais en toute discrétion, elle vient d’y mettre un terme, fin 2016. Inquiétant, quand on sait combien le milieu du nucléaire fait courir de risques à la population. Et en contravention avec ce que le Parlement lui avait demandé de faire voici quelques années.

