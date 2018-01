Les profs de l'athénée de Huy font appel à un avocat… car ils sont opposés à l'arrivée de la nouvelle préfète

Les professeurs de l’athénée de Huy ne veulent décidément pas d’Anne Depuis à la tête de leur établissement. Le collectif des enseignants a décidé de faire appel à un avocat pour obtenir toutes les informations relatives au dossier et à la suspension de six mois dont elle a fait l’objet. D’autre part, le cabinet de la ministre travaille en vue d’obtenir un épilogue rapide du dossier.

Me Wilmotte a envoyé un courrier à la ministre.

Il y a deux semaines, professeurs, élèves et parents manifestaient devant les grilles de l’athénée de Huy. Tous se mobilisaient contre l’arrivée d’Anne Depuis. Selon le collectif des enseignants, ses passages dans divers établissements (Ottignies, Erquelinnes, Rixensart, Florennes ou Hannut) ont été très houleux : manque de communication, comportement hautain envers les élèves… voilà certains griefs qui lui sont reprochés. En 2017, elle a fait l’objet d’une suspension administrative de six mois pour graves problèmes relationnels. Son statut et son ancienneté, permettaient cependant à Anne Depuis, 59 ans, d’accéder au poste.

> La préfète pourrait être de retour ce lundi.

> les profs ont décidé de mandater un avocat, Me Alexandre Wilmotte « afin d’obtenir en urgence des informations sur le dossier ».

> Ce genre de cas n’est vraiment pas fréquent : pas plus d’un par an, dit-on au cabinet