Le soir de Noël, Isabelle a été victime d'un AVC: les médecins ont mis deux jours à le diagnostiquer!

Isabelle Delonville est une Tournaisienne de 31 ans. La jeune femme a été victime d’un AVC (Accident vasculaire cérébral) et a eu la peur de sa vie. Le 24 décembre dernier, Isabelle Delonville fête Noël avec sa famille. Juste après avoir mangé l’entrée, elle ne se sent pas bien. « J’ai voulu me lever mais j’ai entendu un bruit dans mes oreilles, comme une bouilloire électrique. Je ne savais plus marcher, diriger mon corps et parler. J’ai supplié mon compagnon de me conduire aux urgences ». La jeune femme se rend donc aux urgences du CHwapi avec son compagnon et son fils de 13 ans.

> Pourtant, en deux jours de tests, l’hôpital n’a pas réussi à détecter son AVC. Il n’a pourtant fallu que quelques heures à un autre hôpital.

> La Tournaisienne a été laissée a elle-même, malgré ses appels répétés au personnel soignant ! Elle témoigne de son hospitalisation.

> L’hôpital a répondu à la polémique.