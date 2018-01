Open d'Australie: Elise Mertens sort Alizé Cornet et accède pour la première fois aux 8es d'un Grand Chelem

Elise Mertens n’en finit plus de surprendre. La voici qualifiée pour les huitièmes de finale de son tout premier Open d’Australie, sa meilleure performance en Grand Chelem depuis son 3 e tour, l’an dernier, à Roland-Garros.

Ce vendredi, alors que la canicule était encore bien présente sur Melbourne (les températures vont chuter… vers les 25 degrés ce week-end), la Limbourgeoise (37 e ) a pris le meilleur sur son amie Alize Cornet (41 e ). Ceci lors d’un match à nouveau assez épique dans une Hisense Arena (le 2 e court en importance à Melbourne Park) surchauffée. Dans les deux manches, Elise Mertens a eu des balles de 5-1 et pourtant elle a dû batailler jusqu’au bout pour écarter une joueuse française réputée pour sa hargne et parfois aussi pour le show. Cornet, visiblement diminuée par une douleur à la cuisse gauche, s’est retrouvée, à un moment, allongée sur le court, au début du deuxième set, réclamant l’intervention d’un médecin dans cette folle touffeur. Mais c’était pour encore mieux repartir, par la suite…

La n°1 belge a donc dû se battre face à cette adversité spéciale et aussi dans des conditions anormales pour la pratique d’un bon tennis. La rencontre fut parsemée de hauts et de bas, avec un total de 12 breaks, tellement il était difficile de servir sous un soleil de plomb. Chapeau donc à Elise d’être parvenue, tout de même, à trouver le fil de la victoire, jusqu’au bout, alors qu’elle découvre ce haut niveau en Grand Chelem. Pas facile à gérer comme en témoignent les quatre balles de match qu’il lui a fallu pour finalement s’offrir cette superbe place en huitièmes de finale. Mais ce fut tout, sauf une partie de plaisir. Le score passa ainsi de 4-1 (balle de 5-1) à 4-5 en faveur de Cornet ! Heureusement, Elise parvenait à se reconcentrer et enlevait cette première manche 7-5. Rebelote dans le deuxième set (avec l’incident de Cornet allongée sur le court en plein service à 1-1, 40-A). Mertens s’offrait encore deux balles de 5-1 mais voyait à nouveau revenir la Française de 5-2 à 5-4 ! Là, on a vraiment senti que le cœur de la Limbourgeoise palpitait. Mais, à la 4 e balle de match, le revers de Cornet ne passait plus le filet et Elise Mertens ainsi que tout son clan (dont Kirsten Flipkens) pouvaient exulter, soulagés !

Après son exploit contre Gavrilova mercredi, Mertens n’a peut-être pas aussi bien joué (mais qui le peut dans cette chaleur ?), mais elle a une fois de plus démontré sa force mentale et un travail de sape qui finit par détruire son adversaire.

Dimanche, Elise Mertens aura un superbe coup à jouer face à la Croate Petra Martic (81 e mondiale) pour une place… en quart de finale à Melbourne ! La joueuse de Split avait éliminé une Alison Van Uytvanck sans confiance au premier tour. Sans confiance, Elise Mertens n’est certainement pas. Avec Perth, Hobart et Melbourne, elle vient d’aligner 10 succès d’affilée en simple, et ce n’est pas fini…