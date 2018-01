Le Slovaque Peter Sagan remporte la quatrième étape du Tour Down Under (vidéo)

Le coureur de Bora-Hansgrohe, classé 3e, 4e, puis 5e des trois premières étapes de la course, s’est imposé à Adelaïde devant le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton-Scott) et Luis Leon Sanchez (Astana).

Le champion du monde slovaque Peter Sagan a enfin, vendredi, pu lever les bras sur le Tour Down Under, la course à étapes australienne qui lance le calendrier World Tour en début de saison. Le coureur de Bora-hansgrohe, classé 3e, 4e, puis 5e des trois premières étapes de la course, s’est imposé vendredi lors de la quatrième journée, devant le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton-Scott) et Luis Leon Sanchez (Astana).

🌈 SAGAN WINS 🌈

What a brilliant set-up and finish from world champion @petosagan to claim @BupaAustralia Stage 4. He measured that perfectly 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼#TDU pic.twitter.com/4oOClhYVke — Santos Tour Down Under 🐨🚴 (@tourdownunder) 19 janvier 2018

Les organisateurs s’attendant à ce que le mercure dépasse les 40 degrés Celsius sur la région en cours de journée, l’étape avait été avancée d’une heure, après que l’étape de la veille avait quant à elle été amputée d’environ 26 km, également en raison de la chaleur.

Après Elia Viviani la veille, c’est Peter Sagan qui a triomphé sous la chaleur, au bout de 128,2 km entre Norwood et Uraidla, dans les collines environnant la ville d’Adelaide. Selon les organisateurs, les températures ont atteint 45° C à certains moments de la course. Le coureur au maillot arc-en-ciel de champion du monde prend du même coup, vendredi, le maillot ocre de leader du général, dont était vêtu le jeune Australien Caleb Ewan de la formation Mitchelton-Scott.