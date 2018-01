Les prévisions de Philippe Albert pour le second tour: «Pour les Playoffs 1, le Standard a sans doute laissé passer sa chance»

Le Standard sera-t-il en Playoffs 1 ?

« Il a laissé passer sa chance »

Actuellement 10 e au classement, le Standard peut encore rêver d’une qualification pour les Playoffs 1 puisque le 6 e , Saint-Trond, ne compte que trois unités (et une victoire) de plus que lui. Mais il y a encore pas mal de candidats qui se pressent au portillon d’une compétition que les Liégeois pourraient manquer pour la 3 e fois de rang. Pour Philippe Albert, ce ne sera sans doute pas évident d’arracher ce précieux sésame. « J’ai en effet le sentiment que le Standard a laissé passer sa chance aux mois de novembre et décembre quand il a notamment partagé l’enjeu face à Saint-Trond ou n’a pas su battre Ostende, qui jouait pourtant à 9. Même s’il a occasionnellement laissé entrevoir de belles choses, tout dépendra d’un mercato jusqu’ici assez calme. Son programme aussi est assez corsé avec des matchs face à Anderlecht, Bruges et Charleroi entrecoupés de ses deux demi-finales de Coupe. »

> Que peut apporter Marc Coucke à Anderlecht ? Qui sera champion ? Qui terminera meilleur buteur ? Que peut espérer Charleroi ? Découvrez ici les 10 prévisions de Philippe Albert.