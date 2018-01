Mons: la police judiciaire enquête sur des vols de métaux à l'Hygea

Le centre de traitement des déchets électriques et électroniques de l’Hygea (Cuesmes) a remarqué une baisse dans son volume d’électroménagers traités : « Depuis l’année dernière, on a remarqué une chute énorme des petits électros, les autorités essaient de comprendre d’où ça vient. On sait que, chez nous, il y a énormément de vols. Tous les jours, on refait les filets car on vient saccager », explique Jean-Marie Oger, délégué CGSP.

Une enquête a été ouverte auprès de la police judiciaire de Mons. « Tous les travailleurs sont interrogés, même les intérimaires et les articles 60. Ils ont peur, mettez-vous à leur place. Ce n’est pas très agréable de se faire dire : depuis août, avec le camion de métaux, vous vous êtes arrêtés devant le McDonald’s, devant telle maison... Les agents ont reçu une lettre disant qu’il pourrait y avoir des suites en justice», explique le délégué CGSP.

> Cette enquête devra déterminer s’il s’agit-il d’un trafic interne ou bien d’extérieurs qui se servent dans les métaux.