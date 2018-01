Théo Francken a réagi à la mauvaise plaisanterie dont il avait été victime jeudi après-midi. Il a d’abord réagi sur son compte Twitter en fin de journée en postant une photo des employés de l’accueil qui avait ouvert l’enveloppe : « Pas d’anthrax découvert, cela vient juste d’être confirmé. Voici les deux héros de l’accueil, Guy et Ken ».

Dans la soirée, il a donné un commentaire sur la VRT. « Je le dis depuis plusieurs mois. Qu’on arrête de me criminaliser, cela peut donner des mauvaises idées à certains, a-t-il déclaré. Quand on voit que le photomontage haineux d’Ecolo J me présentant comme un nazi est élu coup de com’ de l’année 2017, on voit jusqu’où ça peut aller. On trouvera toujours bien un malade qui est prêt à faire des choses comme cela ».