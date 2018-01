Le cadeau de la honte: un millionnaire offre un show avec deux stripteaseuses à son fils de… 12 ans (Vidéo)

Comme l’explique le Mirror, un multimillionnaire a offert à son fils un show avec deux stripteaseuses pour son anniversaire. Si la pratique peut étonner lorsqu’elle émane d’un père pour son fils, elle est d’autant plus choquante lorsqu’on apprend que l’enfant impliqué dans ce cas-ci était âgé de… 12 ans.

Sur la vidéo, on distingue pourtant bien les deux jeunes femmes, payées par le papa, faire tout ce qui leur est possible pour faire plaisir au jeune homme. Et si la vidéo est relativement courte, elle permet tout de même de distinguer un jeune homme pas très à l’aise avec ce qui lui arrive.

Diffusée pour la première par durant l’émission iTestigo, sur une télé de Los Angeles, la vidéo fait grand bruit outre-Atlantique. Le père a, selon le Mirror, expliqué avoir voulu offrir une célébration « sensuelle » à son fils. On n’a clairement pas tous la même notion du mot « sensuel ».