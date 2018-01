Les armes wallonnes livrées à pour l'Arabie saoudite ne servent qu'aux Gardes royale et nationale

Depuis 2017, la Région wallonne n’accorde plus de licences d’exportations d’armes vers l’Arabie saoudite destinées à mener des opérations militaires en dehors de ce pays. Les armes livrées sont destinées uniquement aux Gardes royale et nationale, a indiqué le ministre-président Willy Borsus dans une réponse à une question écrite.

M. Borsus répondait à la question du risque que les armes wallonnes se retournent contre les populations au Yémen, alors que l’Arabie saoudite mène dans ce pays, au prix de nombreux morts civils, une coalition militaire pour venir en aide au gouvernement légitime, chassé depuis trois ans par des rebelles soutenus par l’Iran.

«En ce qui concerne le risque allégué que les armes se retournent contre les populations au Yémen, je puis indiquer que la Région wallonne n’accorde plus de licences au ministère de la Défense d’Arabie saoudite depuis l’année 2017», a répondu M. Borsus, interrogé par les députés PS Mottard et Stoffels. «Les destinataires des licences octroyées par la Région wallonne à l’Arabie saoudite sont la Garde nationale et la Garde royale de cet État. La Garde nationale a pour mission de protéger les frontières et les lieux stratégiques du pays. La Garde royale, quant à elle, a pour mission de protéger la famille royale d’Arabie saoudite, composée d’environ 15.000 personnes», a détaillé le chef de l’exécutif wallon. Il souligne que ces deux corps ne sont «aucunement destinées à mener des opérations militaires en dehors de l’Arabie saoudite».

Sous le gouvernement Magnette, l’exécutif wallon a rejoint le camp des partisans d’un embargo à l’échelle européenne sur les licences d’exportations d’armes vers l’Arabie saoudite, continuant toutefois à octroyer des licences au cas par cas, comme M. Borsus l’a fait en octobre dernier pour 25 nouveaux contrats.