C’est un vilain problème qui a touché un bon nombre d’utilisateurs de l’application à travers le monde. Comme le montrent plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux, il était impossible pour certaines personnes de rédiger des messages dans l’application Facebook Messenger sur iPhone. Une application pourtant prévue à cet effet…

@messenger your app is totally broken on iOS 11 right now. I can only type 1-2 words. pic.twitter.com/Dx82BJVwEm