Jeudi soir, deux enfants de Saint Mard près de virton dit avoir été suivi puis interpellé par une camionnette blanche avec 2 hommes qui ont ouvert les portes arrière de leur camionnette. De multiples sources concordantes semblent confirmer cette histoire.

Sur son site internet, la police de Gaume vient de poster un communiqué :

« Nos services ont été prévenus d’éventuels agissements suspects autour de l’école de Saint-Mard. Nous comprenons la crainte que cela peut susciter auprès des parents et même si, actuellement, nous disposons de peu d’information et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter, nous avons augmenté la présence de nos services sur place et en patrouille dans le périmètre. Si vous avez d’autres informations sur les agissements cités, je vous invite à en informer le poste de police de Virton ou le 101 si vous-même constatez ces agissements. »