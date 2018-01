Juste avant de pousser son dernier souffle, elle fait une dernière blague à son mari: il ne l'a remarquée que... 4 ans plus tard

Tout au long de leur vie, Phedre et Nigel, un couple de Sud-africains, ont rigolé, se sont aimés, ont tout partagé. Ils étaient bien plus que de simples amoureux. Très complices, ils se faisaient des blagues à longueur de journée. Puis un jour, le destin a décidé de les séparer. En 2013, Phedre, 69 ans, a appris qu’elle était victime d’un cancer de l’ovaire.

Et lorsque, un peu plus tard, elle a compris qu’il ne lui restait que quelques jours à vivre, elle a décidé de faire une dernière blague à l’homme de sa vie. Sauf qu’il ne l’a remarquée que… 4 ans plus tard.

Juste avant de pousser son dernier souffle, elle a demandé à son mari de « bien prendre soins de ses fougères dans la salle de bain ». Chaque jour, pour lui prouver son amour, Nigel s’est donc exécuté, pour respecter la demande de sa femme. Tous les jours, Nigel montait pour arroser les plantes dans la salle de bain. C’était sa seule pensée. Il en avait même oublié la fuite d’eau qui l’enrageait depuis des années.

Puis le jour de déménager est arrivé. Et comme l’explique le Nieuwsblad, la fille de Nigel est venue l’aider. Lorsqu’elle a voulu déplacer les fameuses Fouchères, elle a remarqué quelque chose d’étrange. La plante était en réalité… fausse ! Aveuglé à l’idée de rendre hommage à sa femme, Nigel ne l’avait pas remarqué…

@dannywallace my dad has loved this story being on here so much, he's reenacted watering the ferns 😂😂😂 pic.twitter.com/1NJpoYbpY8