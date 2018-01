La lutte contre les contenus haineux en ligne marche, se réjouit la Commission

Ce Code de conduite a été signé en mai 2016 par Facebook, Twitter, Microsoft et Youtube. Les quatre géants américains se sont engagés à mieux lutter contre la diffusion de discours de haine sur leurs plate-formes.

Quelque 70% des contenus qui leur ont été signalés ont été supprimés, a indiqué Mme Jourova. Et 80% des notifications faites aux quatre géants ont été examinées dans les 24 heures, comme le demande le Code de conduite. Pour ce faire, les entreprises ont engagé du personnel - 3.000 personnes en plus des 4.500 déjà occupées à ce type de travail chez Facebook, a noté la commissaire Jourova.

Durant la dernière évaluation, qui a pris place de début novembre à mi-décembre, les quatre entreprises ont reçu près de 3.000 signalements. Facebook (1.408) a été sollicité le plus souvent, suivi par Twitter (794) et Youtube (780). Facebook a supprimé près de 80% des contenus signalés, Twitter moins de la moitié. Plus de 17% des messages concernaient l’origine ethnique, suivie de la haine envers les musulmans (16,4%) et de la xénophobie et des messages de haine envers les migrants (16%).

En Belgique, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances (Unia) et l’ONG internationale CEJI - A Jewish Contribution to an inclusive Europe - ont participé à l’évaluation. Ils ont signalé près de 60 messages de haine aux géants de l’internet, qui en ont supprimé 83%. Lors de la première évaluation en 2016, ce taux n’était que de 6,9%.

Il reste cependant des progrès à faire, notamment pour convaincre plus d’entreprises de respecter le Code de conduite, et pour supprimer encore plus de contenus problématiques. Vera Jourova a annoncé qu’Instagram, le réseau social de photographies qui appartient à Facebook, s’est engagé à souscrire au Code de conduite, de même que Google +.

Mme Jourova a également indiqué ne pas prévoir, à ce stade, de législation européenne pour interdire les discours de haine sur internet, comme l’Allemagne s’apprête à le faire. «Nous voulons continuer cette approche (du Code de conduite, ndlr) pour les contenus de haine», a-t-elle expliqué. «La dernière fois que nous en avons parlé, les ministres étaient d’accord mais indiquaient vouloir rester vigilants, de sorte de pouvoir prévoir une législation plus tard si nécessaire», a-t-elle dit.