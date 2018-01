Une mannequin voilée dans une publicité pour du shampooing L'Oréal (vidéo)

« Je suis tellement excitée et fière d’annoncer que je fais partie de la nouvelle campagne de publicité L’Oréal Paris Elvive », a écrit Amena Khan, la mannequin et blogueuse musulmane, sur Instagram. Elle apparaît aux côtés d’autres mannequins, dont la couleur et la texture des cheveux sont toutes aussi différentes les unes que les autres.

Dans une interview réservée au Huffington Post, le responsable de L’Oréal au Royaume-Uni, Adrien Koskas a déclaré qu’Amena Khan avait été choisie pour « incarner un changement assumé de la part de l’entreprise. »

Amena Khan a voulu répondre en amont à ses détracteurs : « Pourquoi partons-nous toujours du principe que les femmes qui ne montrent pas leurs cheveux, ne s’en occupent pas ? », déclare-t-elle dans une interview accordée à Vogue.