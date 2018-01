Une nouvelle usine à Ghlin pour trier les plastiques

Le recyclage de A à Z, présenté par Ph. Tychon et C. Decamps !

L’année prochaine, nos habitudes de tri vont changer. Le système « P+MC » expérimenté depuis 2016 à Frameries va être étendu à tout le pays : en plus des bouteilles en plastique, boîtes de conserve et cartons de lait actuellement autorisés, on pourra aussi jeter dans les sacs bleus les autres types de plastiques : pots de yaourt, pots de fleurs, films alimentaires, etc.

Embrayant sur cette petite révolution des poubelles, Valodec veut être prêt à trier plus et mieux. Valodec, c’est un partenariat public - privé, entre l’intercommunale IDEA et le groupe Suez. Son centre de tri est installé à Cuesmes, à côté du parc à conteneurs. Mais depuis 2003, il a pris un coup de vieux. Valodec souhaite donc en bâtir un tout neuf, plus grand et surtout plus perfectionné. Il permettra de sortir de nos sacs bleus 15 matières recyclables différentes, au lieu de 7 actuellement. L’emplacement choisi est le zoning de Ghlin (rue de l’Orbette, non loin du centre de tri postal). L’investissement se montera à 20 millions d’euros. Les 27 emplois actuels de Valodec seront préservés et 20 autres pourraient s’y ajouter, ont expliqué Philippe Tychon, directeur général de la division recyclage de Suez Belgique-Luxembourg, et Caroline Decamps, directrice générale de l’IDEA.

Carlo Di Antonio, ministre wallon de l’Environnement, assistait ce vendredi à Mons à la présentation du projet. Il a souhaité qu’à ce pas en avant dans le domaine du tri s’enchaîne de nouvelles ambitions dans le recyclage. Si possible en Wallonie... Et si possible, mieux encore, à côté de chez Valodec ! En effet, pour le moment, les « nouveaux » déchets plastiques collectés à titre de test à Frameries ne peuvent pas être traités chez nous. C’est en Allemagne et aux Pays-Bas qu’ils sont recyclés...

Les différents types de plastiques recyclés, réduits à l’état de petites billes, peuvent être réutilisés pour fabriquer de nouveaux objets, comme cet arrosoir brandi par Caroline Decamps... Ou comme des sacs-poubelles. La boucle est bouclée !