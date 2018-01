Elles apprennent que leurs bébés ont été échangés à la naissance, mais décident de ne pas les récupérer

C’est la grande peur de tous les parents : que leur enfant soit échangé à la naissance. Deux familles indiennes ont pourtant vécu cette mésaventure en 2015, à l’hôpital de Mangaldoi, au nord-est du pays.

Comme l’explique le quotidien britannique The Guardian, Salma, une des deux mamans, a très vite remarqué, après avoir récupéré un enfant, qu’il ne s’agissait pas du sien. Son mari, Ahmed, n’est pas d’accord avec elle mais a tout de même été se renseigner auprès de l’hôpital. Sur place, il a alors eu affaire à des employés pas très ouverts qui ont conseillé à sa femme… d’aller voir un psychiatre.

Mais le père va persévérer et se renseigner sur les enfants qui sont nés le même jour dans le même hôpital. Il va alors découvrir qu’une certaine Boro a accouché le même jour. L’homme va alors tenter d’entrer en contact avec cette famille. Petit à petit, il se montre de plus en plus insistant car la relation entre sa femme et « leur » enfant était loin d’être idéale.

Finalement, dix jours après l’accouchement, une rencontre est organisée entre les deux familles. Sur place, Ahmed se rend rapidement compte que les deux bébés ont réellement été échangés : « J’ai reconnu mon fils et j’ai su que les docteurs s’étaient trompés », a-t-il expliqué aux médias locaux. Pour en être sûr, il a alors demandé un test ADN.

Seulement voilà, les résultats, qui ont confirmé que les enfants avaient été échangés, ne sont arrivés que quatre mois plus. Et entre-temps, les familles ont appris à vivre avec cet enfant qui n’était pourtant pas le leur. Finalement présentées devant un juge, les deux familles ont décidé de ne pas échanger leurs enfants.