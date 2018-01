Quand la drague devient du harcèlement: la vidéo choc au Salon de l'auto (vidéo)

Rédaction en ligne

« Would you react », l’équipe qui réalise des expériences sociales s’est rendue au Salon de l’auto à Bruxelles. Cette fois-ci, un acteur se chargeait de draguer les hôtesses le plus lourdement possible. Le but : comprendre à quel moment le séducteur devient harceleur. Comment ont-elles réagi ? Regardez.