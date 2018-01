Le test d'entrée aux études de vétérinaire le 4 juillet et le 7 septembre

Le test d’entrée aux études de vétérinaire pour les candidats étudiants en Fédération Wallonie-Bruxelles aura lieu le 4 juillet et le 7 septembre, a annoncé vendredi l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur. Ce TOSS (test d’orientation du secteur de la santé) est obligatoire depuis l’an dernier, mais le résultat ne conditionne pas l’accès aux études.

Le test passé, les étudiants peuvent s’inscrire au bachelier en médecine vétérinaire dans l’une des quatre universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui organisent ces études (ULg, UCL, ULB et UNamur).

Le TOSS «vétés» est organisé simultanément dans ces universités. Les deux sessions auront lieu le mercredi 4 juillet et le vendredi 7 septembre. Celles et ceux qui n’auraient pas l’occasion de participer à la session de juillet ou qui souhaitent mesurer leur progression pourront ainsi (re)présenter le test en septembre. Les connaissances des candidats et candidates seront testées en mathématiques, physique, chimie, biologie, français et anglais.

Les résultats obtenus permettent d’évaluer la maitrise des prérequis et d’éventuellement prendre part aux activités de remise à niveau organisées par les universités.