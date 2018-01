Ce vendredi soir, l’Institut Météorologique Belge a en tout cas concrétisé la menace via un avertissement « orange » sur son site.

L’intitulé de celui-ci :

« Du 19/01 17H au 20/01 20H : NEIGE + PLAQUES DE GLACE

Ce soir, nous prévoyons des averses locales, parfois hivernales et, en Ardenne, des averses de neige. Cette nuit, il gèlera faiblement au sol en beaucoup d’endroits. Il y a donc un risque de plaques de glace.

Ce samedi, une zone de précipitations atteindra notre pays à partir de la frontière française, avec de la neige au sud du sillon Sambre et Meuse, et de la neige fondante ou de la pluie ailleurs.

Dans la province du Luxembourg : entre 5 et 10 cm.

Dans les provinces de Namur, Liège et du Hainaut : entre 0 et 5 cm.

Dans le centre du pays et la province du Limbourg : entre 0 et 1 cm. »

Le tout illustré avec un tableau reprenant les régions et les tranches horaires concernées.

Cela a incité au maintien de la phase de vigilance renforcée sur les routes wallonnes par la CAR (CAR).

Au vu des prévisions, le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la police de la route recommandent aux automobilistes de rester prudents s’ils doivent emprunter la route la nuit prochaine et samedi matin, en adaptant leur vitesse et en gardant une distance de sécurité suffisante. En effet, de la neige est attendue samedi au sud du sillon Sambre et Meuse, ainsi que de la neige fondante ou de la pluie ailleurs.

« Tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie (SPW) restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales », assure la Cellule d’action routière.

Il est aussi conseillé aux usagers de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau via les sites http://trafiroutes.wallonie.be ou http://www.inforoutes.be.