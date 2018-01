L'actrice porno Nikita Bellucci pousse un coup de gueule, des ados de 12 ans lui envoient des messages du type: «J'ai envie de te ba****»

Nikita Bellucci demande aux parents d’être plus vigilants à l’égard de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Selon elle, les professionnels du sexe ne sont pas responsables de l’éducation des jeunes, de plus en plus précoces !

Nikita Bellucci en a marre. L’éducation sexuelle des jeunes a des lacunes. C’est sur Twitter qu’elle a décidé de prendre la parole, en dénonçant ce phénomène grâce à des captures d’écran de messages qu’elle reçoit.

Des messages de ce type : « J’ai douze ans, mon rêve c’est de te bouffer la shn** », « J’ai 13 ans, tu peux m’envoyer des nudes ? », « Alors Nikita ça te dit de ba**** avec un mec de 12 ans petite chaud**** ? »

En marge de ces captures, elle pousse un coup de gueule :

« Arrêtez de décharger vos responsabilités sur les travailleurs du sexe. (…). Il y a un manque total de pédagogie, de prévention et ce n’est pas à nous de faire l’éducation de vos gosses (…). Puis, les gosses tombent sur du porno trop facilement, mais la communication pour éviter certaines dérives, elle est où ? Mais, je ne m’arrêterai pas de vivre et je ne baisserai pas la tête sous prétexte que JE devrais avoir honte. Ce n’est pas à moi de me poser des questions (…). Réfléchissez à ce que votre gosse fait en cachette et aux conséquences que ça a. »

Message pour ceux qui ce soucis de leurs gosses ...

Ou pas ! pic.twitter.com/rQ063v9Nkd — Nikita Bellucci (@NikitaBellucciX) 15 janvier 2018

Suite à son post, Nikita Bellucci a suscité un déferlement de haine. Elle a donc décidé de se retirer personnellement des réseaux sociaux, en laissant « une personne tierce » gérer sa page durant ce temps. « Usée de tout cet acharnement, intimidations et violence que je subis suite à ma prise de parole et surtout suite à mon choix de vie, besoin de prendre soins de ma santé psychologique », a-t-elle écrit.