Nikos Aliagas expose ses photos jusqu'au 28 février à l'abbaye de Villers

Vingt-six clichés regroupés sous le titre «L’Epreuve du temps» sont tirés en grand format et répartis dans différents endroits du site cistercien. Tous sont réalisés en noir et blanc. Ils représentent les mains ou le visage de gens que la vedette du petit écran, par ailleurs passionnée par la photographie depuis son enfance, a croisés entre 2014 et 2017. L’exposition, visible pour la première fois en Belgique, est une réflexion sur le temps qui passe et l’histoire des hommes.

(Nikos Aliagas )

«Evidemment, et on en prend encore mieux conscience sur un site de 900 ans d’histoire comme celui-ci, on est tous de passage. La photo permet cependant de capturer un instant qui rappelle l’essence de l’existence: c’est cette vibration qui me touche. Quand j’étais journaliste, quand je faisais du reportage et que je rencontrais des gens un peu partout dans le monde, notamment pour Euronews, j’avais toujours un appareil photo pour garder autre chose que mon travail, des choses plus intimes. Si je ne pouvais faire que cela, je ne ferais que cela», a expliqué Nikos Aliagas vendredi lors du vernissage de l’exposition.

(Nikos Aliagas )

L’exposition «L’Epreuve du temps» est visible sur le site de l’abbaye de 10h à 17h tous les jours jusqu’au 28 février. Aucun supplément n’est réclamé: l’accès à l’expo est compris dans le tarif d’entrée (8 euros pour les adultes) sur le site.