Une Russe de 35 ans arrêtée par la police: elle venait de vendre... la virginité de sa fille de 13 ans!

Malheureusement, les jeunes femmes qui vendent leur virginité sur la toile pour se faire de l’argent sont de plus en plus nombreuses. Mais voilà que la police russe a dû intervenir pour un cas encore plus grave : cette fois, c’est une mère qui a voulu vendre la virginité de sa fille !

La police russe a récemment interpellé Irina Gladkikh, une dame de 35 ans, qui avait fait le voyage jusqu'à Moscou avec une copine dans le but de marchander… la virginité de sa fille de 13 ans. Si le phénomène des « Sugar babes », ces jeunes femmes qui vendent leur virginité pour se faire de l’argent, est de plus en plus répandu, même en Belgique, le cas de cette famille est encore plus extrême.

Comme un richissime homme d’affaires était prêt à débourser plus de 22.000 euros pour passer la nuit avec la fillette de 13 ans, sa mère avait fait le voyage dans la capitale russe pour récolter l’argent.

Heureusement, la police est intervenue juste après l’échange. Comme l’explique Het Laatste Nieuws, la mère a reconnu les faits.