Damian, le fils de Bob Marley, sur la scène aux Ardentes à Liège du 5 au 8 juillet prochains

Après l’annonce de la venue de Suprême NTM (JoeyStarr et Kool Shen), Mc Solaar, Orelsan et Massive Attack au festival Les Ardentes, place désormais à la jeune génération. C’est ainsi que Damian «Junior Gong» est à l’affiche de la soirée d’ouverture du festival le 5 juillet. «Véritable icône des ondes jamaïcaines, il a marché sur les traces de son père pour atteindre à son tour les sommets du reggae. Le dancehall et le hip-hop sont venus à lui comme une évidence, faisant de sa musique un genre unique et moderne sans jamais renier ses origines reggae», relèvent les organisateurs.

Sont également annoncés les soeurs franco-cubaines Ibeyi, de retour avec leur 2e album studio «Ash», Eddy de Pretto, qualifié de «révélation inclassable venue de France», ainsi qu’Angèle, petite sœur du rappeur belge Roméo Elvis que les festivaliers ont pu découvrir, l’an dernier, durant le concert du grand frère à Liège.

Angèle, dont le tube «La Loi de Murphy» a été vu près de 4 millions de fois sur YouTube, se produira par ailleurs au festival Couleur Café le 29 juin. «Après avoir lancé sa carrière toute seule, armée de sa voix jazzy apaisante, en postant des covers sur Instagram, Miss Van Laeken est désormais omniprésente sur toutes les radios et dans les plus grandes salles, faisant ce qu’elle sait faire de mieux: nous enchanter avec de la pop entraînante teintée d’une subtile dose d’humour belge», souligne-t-on du côté de l’organisation du festival Couleur Café.