Utilisateurs d'Instagram, vous pourrez désormais espionner vos amis, et vice versa!

Cette nouvelle fonctionnalité ne plaît pas à tout le monde. Elle consiste à permettre aux utilisateurs de voir si leurs amis sont toujours en ligne ou pas.

Elle est disponible au sein du « direct » où l’on peut s’échanger des messages en privé. Beaucoup prennent cet outil comme un moyen de « pister », voire d’« espionner » ses amis. Ainsi, sur chaque conversation entamée avec un ami, vous pouvez voir : « En ligne il y a… ».

Mais, vous pouvez la désactiver

Il existe un moyen de contourner ce petit problème. Comment ? En allant dans les réglages de l’application.

1. Cliquez sur les trois petits points situés en haut à droite de l’interface de votre profil.

2. Allez sur « Afficher le statut d’activité ».

3. Cliquez sur désactiver.

Grâce à cette méthode, vos amis n’auront plus droit à l’option « voir mes amis en ligne », mais vous non plus, par conséquent.