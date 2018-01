De 12 à 20 interpellations prévues par jour au parc Maximilien et à la gare du Nord

Belga

L’ambition est d’organiser de 12 à 20 interpellations par jour au parc Maximilien et à la gare du Nord, selon une source policière fédérale qui évoque la volonté du ministre de l’Intérieur Jan Jambon et du secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Theo Francken de préférer désormais aux actions de grande ampleur, des interpellations journalières discrètes par du personnel en civil.